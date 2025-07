Ofner in Wimbledon weiter ++ NHL-Stürmer für Caps

Sebastian Ofner steht in der zweiten Runde von Wimbledon, Ercan Kara wechselt fix nach Wien-Hütteldorf zurück und die Vienna Capitals sichern sich die Dienste eines ehemaligen NHL-Stürmers – das und noch mehr sind heute ihre Themen in den Krone Sport News mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 1. Juli.