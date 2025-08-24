Trotz brutaler Verfolgung blieb er Österreicher

Plötzlich grüßte ihn niemand mehr

Insgesamt dreimal wird er im März 1938 festgenommen und ins Kreuzverhör genommen – er ist freilich nicht der einzige. Angst und Verzweiflung sind groß in der jüdischen Gemeinde – auch weil man weiß, was in Deutschland bereits passiert ist. Besonders enttäuscht ist Biró von seinen vielen „arischen Freunden“, die ihn nach dem Anschluss oft nicht einmal mehr grüßen. Sein geliebter Onkel kündigt ihm unter Tränen an, dass er plane in die Mur zu gehen. Er macht es nicht, weil der Selbstmord ein Bruch mit dem jüdischen Glauben wäre. Biró dazu in seinen Memoiren: „Vielleicht wäre es ein leichteres Schicksal für ihn gewesen [...] als die ganze Tragödie, die in einem Vernichtungslager in Polen ihren fürchterlichen Abschluss fand.“