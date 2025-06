„Max wird Weltmeister und verlässt die Formel 1“

„Es ist schön, nicht mehr so viel zu schwitzen“

Selbst wenn Nicholas nicht mehr mit dem Rennteam verbunden ist und die Saison für Red Bull alles andere als leicht ist, „Max jetzt nicht zu unterstützen und abzuschreiben, wäre einfach Wahnsinn“, so der Ex-Mechaniker, der das Schuften nicht vermisst. „Es ist schön, nicht mehr so viel zu schwitzen und so lange Stunden in der Garage zu verbringen, aber gleichzeitig versuche ich einfach, das Team so gut ich kann zu repräsentieren.“