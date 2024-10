Missbrauch im Freibad: Angeklagter war Polizist

„Ich habe zwei Kinder im Alter von sechs und acht Jahren“, sagt der erstangeklagte Afghane, der auch mit seinem früheren Beruf überrascht: „Ich war Polizist“, gibt er an. Zu den erschütternden Vorwürfen zu der Tat am 18. Juni 2024 im Freibad „Aqua Splash“ in Traiskirchen (NÖ) bekennt er sich, ebenso wie der Zweitangeklagte, „schuldig“. Er sei an dem Tag das erste Mal in seinem Leben alkoholisiert gewesen. „Ich schwöre, dass ich das nicht absichtlich gemacht habe. Ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich habe selbst Kinder und bereue das sehr.“ An den Vorfall könne er sich aufgrund der Alkoholisierung gar nicht mehr erinnern.