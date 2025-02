Industrie schafft es nicht aus tiefem Jammertal

Darüber hinaus verringerte sich seit Anfang 2023 auch die Anzahl von Leiharbeitern, die zu einem großen Teil auch in der Industrie tätig waren. Die relativ stärkste Verringerung des Beschäftigtenstands erfolgte in der Bekleidungs- und Textilindustrie sowie in der Glasherstellung. Auch in der Metallerzeugung, bei Autobauern und -zulieferern sowie in der Holz- und Möbelindustrie ging der Personalstand überdurchschnittlich stark zurück. Nur in der Lebensmittel- und der Pharmaindustrie kam es in diesem Zeitraum zu einem nennenswerten Personalaufbau.