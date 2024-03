Tiwag-Plan ändern, damit Platzertal nicht absäuft

Andere zeigen vor, wie es auch geht

Dass Kraftwerke an bestehenden Speicherseen gebaut werden, sei „gelebte Praxis“: Als Beispiele nannte Neubarth Kaprun, Obervermunt oder Lünersee: „Alle wurden bzw. werden ohne zusätzliche Naturzerstörung errichtet.“ Sellrain-Silz sei von der Leistung her klein in Relation zur Speichergröße, ein Ausbau in kurzer Zeit möglich. „Wir fordern die ernsthafte Prüfung dieser Variante. Die Zerstörung des Platzertals ist nicht alternativlos, wie oft behauptet wird! Wir fordern den zuständigen Tiwag-Vorstand Alexander Speckle auf, endlich Vernunft walten zu lassen und naturverträgliche Alternativen anzugehen.“