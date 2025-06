EU hält Weg für Welpen-Mafia weiter frei

Nicht nachvollziehbare Herkuft

„Eine historische Chance wurde mutlos verspielt“, schlägt Veronika Weissenböck „Vier Pfoten“ Alarm. Besonders empörend: Eine verpflichtende Kennzeichnung mit Chip und Registrierung in einer Datenbank für Hunde und Katzen ist zwar enthalten, gilt aber nur für Tiere aus kontrollierten Zuchtbetrieben! „Damit bleibt der illegale Handel in Europa de facto legalisiert, denn die Herkunft von Tieren aus dubioser ‘Hobbyzucht‘ ist weiterhin nicht transparent einzusehen. Weder für die Behörde, noch für den Käufer.“, so Weissenböck.