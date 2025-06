Finanz-Loch im Landesbudget wird immer größer

Opposition schießt scharf in Richtung Regierung

Kritik an dem Nachtragsvoranschlag kommt von den Oppositionsparteien. „Das immer größere Budgetloch ist das Ergebnis von zehn Jahren Stillstand in der Kärntner Landesregierung“, sagt Kärntens FP-Chef Erwin Angerer. Auch Team Kärnten-Boss Gerhard Köfer sieht in der Neuverschuldung ein Versagen der rot-schwarzen Landesregierung: „Wir brauchen einen reformorientierten Kurs und müssen alles daransetzen, dass wir die Budgets der Gegenwart zumindest in den Griff bekommen.“