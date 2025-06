Bezirkskultur lebt: Ansturm auf Wiener Festival

Für den überwiegenden Teil der Veranstaltungen ist keine Anmeldung nötig und es gibt genug Platz für alle – etwa für „Indigo und die 23 Räuber*innen“: Die erste Operette, die Walzerkönig Johann Strauss je geschrieben hat, tourt durch alle Bezirke und bietet, live gesungen und gespielt, eine musikalische Rarität unter freiem Himmel. Ebenfalls in mehreren Bezirken zu Gast ist „Eat Sleep Dance Repeat“, ein Tanzstück für Kinder und Jugendliche, das deren Welt in deren Tanzstil – Breaking, House, Popping – darstellt. Dazu gibt es Konzerte, Partys mit DJ, Kabarett und vieles mehr: Ein Blick ins Programm – und in Bezirke abseits des eigenen – lohnt sich.