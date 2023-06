Ricky Gervais versteckte in Wien signierten Bären

„Komm und hol ihn dir“

Beim Bummel durch die Wiener Innenstadt erstand der 61-jährige Brite am Sonntag nämlich einen Souvenir-Teddybären mit rotem Wien-Leiberl und versah diesen mit einem Autogramm. Doch wie an den Mann oder die Frau bringen? Dazu hatte der Bühnenstar eine ganz besondere Idee und versteckte das kleine Plüschtier einfach während des Sightseeing-Trips in der City, wie er auf Twitter verriet.