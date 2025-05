Schöner Wohnen in einer ehemaligen Konservenfabrik

Im Jahr 1896 wurde in der burgenländisch-niederösterreichischen Grenzgemeinde Bruckneudorf mit der Errichtung einer k.u.k. Konserven- und Erbsenschälfabrik begonnen, die später der Versorgung des Militärlagers diente und nach unterschiedlichen Funktionen lange Zeit ungenutzt blieb. 2017 erwarb die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) das vier Hektar große, denkmalgeschützte Areal und eröffnete vor drei Jahren nach jahrelangem Umbau- und Sanierungsarbeiten die allererste Volksschule des Ortes: die „Erbse“. Sie ist neben dem Veranstaltungsaal für die Gemeinde und einer Dependance der Musikschule Neusiedl am See, die ebenfalls im Gebäudeensemble untergebracht sind, das Herzstück eines neuen Stadtteils, der nun zu einem neuen pulsierenden Viertel ausgebaut werden soll.