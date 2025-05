Volkswagen bringt Currywurst in Supermarktregale

Ganz neu ist die Idee nicht: Meica bietet schon seit 2001 eine Currywurst als Fertiggericht für die Mikrowelle an, schon geschnitten und komplett mit Currypulver und Ketchup. Andere Hersteller zogen nach. Und auch die VW-Wurst gibt es in Niedersachsen seit 2007 im Supermarkt. Bisher aber nur tiefgefroren zum selbst Braten. Und auch nur in Norddeutschland.