Novum! Deutscher Fußballklub schützt Schwangere

Tarifverträge in anderen Ländern

In den USA sowie beim italienischen Verein AC Milan und in Norwegen gibt es bereits unterstützende Maßnahmen für Spielerinnen, die Nachwuchs erwarten. Unter anderem gelten dort teilweise Tarifverträge. Auch können Profispielerinnen auf Zuschüsse für die Kinderbetreuung bauen.