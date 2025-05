Konzertsommer: „Ich freu‘ mich auf Moosburg“

Nach einigen Tagen Erholung wird die Schlosswiese dann am darauffolgenden Donnerstag zur Tanzfläche: Wenn die weltbekannten DJs Lost Frequencies, Topic und Fedde Le Grand für ein exklusives Österreich-Open-Air-Konzert kommen. Am 25. Juli ist dann ein legendäres Kontrastprogramm angesagt: Am Classic Rock-Abend werden Uriah Heep („Lady in Black“), Nazareth („Love Hurts“) und die einzigartige Bonnie Tyler („Total Eclipse of the Heart“) für Stimmung und Nostalgie sorgen.