Flammenhölle vernichtet einen ganzen Bauernhof

Großer Schock in Rennweg am Katschberg: In der Nacht zu Montag geriet ein Gehöft in Brand. Das Inferno war kilometerweit zu sehen. „Wir hörten explosionsartige Geräusche, Grollen, der ganze Ort war hell“, schildern Rennweger, die beim Heulen der Sirenen zuerst nichts Dramatisches vermuteten.