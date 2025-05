Maibaum umgesägt, um neues Werkzeug zu testen

In falsche Richtung gefallen

Die Beschuldigten gaben an, sie haben den Maibaum dem Brauchtum nach stehlen wollen. Da dieser jedoch nicht in die gewünschte Richtung umfiel, seien sie davongelaufen. Von der Beschädigung des Kinderspielzeugs am Spielplatz haben sie erst am nächsten Tag aus den Medien erfahren. Der 17-Jährige gab an, den Schaden wiedergutmachen zu wollen.