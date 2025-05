12-Jähriger brutal von Mitschülern ausgeraubt

Es hätte ein normaler Vater-Sohn-Ausflug zum Eissalon Tichy werden sollen, aber die Pläne von Dragan Jovanovic für den Samstagnachmittag wurden durchkreuzt, denn der 12-Jährige tauchte am vereinbarten Treffpunkt an der Ecke Edelsinnstraße in Meidling nicht auf. „Als ich aus dem Auto stieg und nachsehen ging, entdeckte ich ihn 200 Meter entfernt aufgelöst am Gehsteig kauernd“, berichtet der Besitzer einer Kfz-Werkstatt.