Perfekt: Leverkusen verkündet Alonso-Nachfolger!

Mit Manchester United gewann der Niederländer je einmal den FA-Cup und den Ligapokal, stand in seiner gut zweijährigen Tätigkeit aber ständig in der Kritik. Im Oktober 2024 wurde er bei den Engländern beurlaubt. In Leverkusen tritt er in riesige Fußstapfen. Alonso machte sich bei Bayer zum Volksheld. Der Spanier half den Leverkusenern, ihr Vizekusen-Image abzulegen und schrieb eine bisher beim Klub durch das Double 2024 sowie den Einzug ins Europa-League-Finale eine nie dagewesene Erfolgsgeschichte.