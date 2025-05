Wieder Bewegung bei der Waldviertler Verkehrsader?

Mehr Sicherheit, weniger Lärm

Experten, Bürger und Gemeinderat einigten sich mehrheitlich darauf, dass die Waldviertler Hauptachse B 38, die 50 Meter am Kindergarten vorbeiläuft, tiefer gelegt und partiell überplattet werden soll. Darüber soll ein Kreisverkehr entstehen. So will man die Sicherheit bei der Querung erhöhen und gleichzeitig die Lärmbelastung verringern.