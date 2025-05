Einsatzkräfte bekommen neues, hochmodernes Zuhause

Und so sollen alle drei Organisationen unter ein Dach gebracht werden. Wie berichtet, wird das neue Einsatzzentrum auf dem Standort gebaut, wo sich die alte Spar-Filiale befindet. „Im Jahr 2022 wurde das Grundstück mit der sich darauf befindlichen alten SPAR-Filiale, welches direkt an der Millstätter Straße B98 gelegen ist, erworben und plante seit diesem Zeitpunkt den Umbau in ein kommunales Einsatzzentrum“, so Maier weiter.