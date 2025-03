Erdgas-Bohrung bei Straßwalchen genehmigt

Die börsennotierte ADX Energy will in Oberösterreich und Salzburg in den kommenden fünf Jahren in Summe rund 50 TWh Erdgas fördern. Neben Straßwalchen will ADX Energy weitere flache Gasbohrungen in Oberösterreich in Angriff nehmen. Flach heißt, dass nur einige hundert Meter tief gebohrt wird.