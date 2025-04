Behörden sehen keine MKS-Gefahr fürs Grundwasser

Auslöser für die Turbulenzen war ein Milchkuhbetrieb im ungarischen Rábapordány in der Sperrzone des Komitats Győr-Moson-Sopron. Gemeldet wurde die Schlachtung von 874 Tieren. Die Überreste sind per Lkw-Flotte nach Pereszteg – nahe Nikitsch und nur zwei Kilometer Luftlinie von Deutschkreutz entfernt – transportiert und in einer ehemaligen Sandgrube verscharrt worden. Aufgebrachte Ortsbewohner marschierten zum Protest auf.