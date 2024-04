Manker und Friedmann verklagen sich gegenseitig

Als Alma-Darstellerin Anna Werner Friedmann Paulus Manker am 9. August 2023 damit konfrontierte, dass ihr Gehalt im Gegensatz zu Ensemble-Kollegen noch nicht überwiesen sei, soll er geantwortet haben: „Dann muss es wohl an dir liegen.“ – die 32-Jährige schmiss daraufhin bei der Aufführung am Semmering öffentlich mit folgenden Worten hin: „Ich werde nicht bezahlt, alle anderen schon.“