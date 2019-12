Die Fürstin feiert ihr Jahrhundert

Die Prominenz ist ihr in die Wiege gelegt, das Blitzlichtgewitter ihre Bühne – vor oder hinter der Kamera. Von Salzburg aus eroberte Marianne Fürstin zu Sayn-Wittgenstein-Sayn die Welt der Stars. Am 9. Dezember feiert sie ihren 100. Geburtstag. Natürlich in ihrer Heimat.