Das plant Margaretens grüner Bezirksvorsteher nun

War das Ergebnis für Sie eine Stimmenwanderung von der SPÖ zu den Grünen?

Nein, so einfach ist es nicht. Ich glaube, es war eine größere Bewegung. Wir haben in den letzten fünf Jahren konstant auf Missstände hingewiesen, Petitionswerber unterstützt und den Menschen zugehört. Viele fühlten sich bei uns besser aufgehoben. Und natürlich spielte es eine Rolle, dass die SPÖ in Margareten an Kraft und Mut verloren hat.