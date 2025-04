Wien: 13-jährige Tochter wiederholt missbraucht

Davon rückte der Mann in der Hauptverhandlung ab. Sein Mandant habe eingesehen, „dass die Tochter die Schutzbefohlene ist“, sagte sein Verteidiger. Er habe auch der Obsorgeübertragung und der Scheidung zugestimmt, um der Tochter und seiner Familie keine weiteren Steine in den Weg zu legen. Der Angeklagte habe auch von sich aus vor der Verhandlung 10.000 Euro an finanzieller Wiedergutmachung geleistet.