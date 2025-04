So tickt der neue Klagenfurter Vizebürgermeister

Politische Entscheidungen, die unmittelbar den Bürger betreffen, sind für Jonke in den zwei Jahren bis zur nächsten Gemeinderatswahl wichtig. So will er das Hallenbad-Problem lösen. Und zwar in den nächsten Tagen. „Es gibt nur mehr zwei Varianten – entweder das teure Sportbad am Südring oder die kleinere Variante in der Pletzer-Arena am Südring. Klagenfurt braucht unbedingt ein Hallenbad.“