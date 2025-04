Erstmals im Burgenland: Reha für Herz und Seele

Oft unterschätzt: posttraumatische Belastungsstörung nach Herzinfarkt

Ab Mai wird in Bad Tatzmannsdorf eine umfassende stationäre Rehabilitation für Menschen mit Herzerkrankungen und gleichzeitiger psychischer Belastung an. „Herzinfarkte, Herzoperationen oder der Einsatz eines Kunstherzens stellen massive Einschnitte dar, die viele Patienten traumatisch erleben“, erklärt Dr. Monika Mustak-Blagusz, Chefärztin der Pensionsversicherung. „Diese Erlebnisse können Ängste und Vermeidungsverhalten auslösen und die Rückkehr in den Alltag deutlich erschweren.“