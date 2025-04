Fünffacher Mordversuch: Schüsse in Wiener Park

Syrer gegen Tschetschenen – so lautet es nicht selten im Wiener Landesgericht. „Besonders im letzten Sommer eskalierte diese Auseinandersetzung immer wieder“, erklärt der Staatsanwalt. So auch in der Nacht auf den 6. Juli 2024, als mindestens sechs Schüsse durch den Anton-Kummerer-Park in Wien-Brigittenau hallten. Unter erhöhten Sicherheitsmaßnahmen sitzen deswegen nun zwei junge Männer auf der Anklagebank – der Vorwurf: Fünffacher Mordversuch!