TikTok-Star (24) macht Linzer Donauböschung sauber

Gemeinsam mit etwa 20 Unterstützern säuberte er das Ufer und die angrenzende Wiese von achtlos weggeworfenem Plastikmüll. Sich nach getaner Aufräumarbeit zur Ruhe setzen, steht für den jungen Naturschützer vorerst aber nicht auf dem Programm: In den kommenden Tagen führt ihn seine Müllsammeltour erstmals auch in Städte in Deutschland und der Schweiz – selbstverständlich umweltbewusst per Zug.