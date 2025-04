Massenschlägerei in Wien sorgte für WEGA-Einsatz

Nach Flucht blieb Verletzter zurück

Was bisher feststeht: Sechs Personen sollen laut ersten Ermittlungen in die Prügelei verwickelt gewesen sein. Als die Polizei eintraf, waren alle Beteiligten – bis auf einen Verletzten – bereits geflüchtet. Der Verletzte verweigerte die Hilfe des Rettungsdienstes, gab aber an, dass im Zuge der Eskalation auch eine Glasscheibe sowie ein Gastroschirm beschädigt worden seien.