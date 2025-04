St. Veit will Klagenfurter Förderung für Hallenbad

„Dahingegen ist der Standort in St. Veit an der Glan bereits ein bestehender Betrieb, der lediglich erweitert und saniert werden muss. Aus diesem Grund bedarf es keinerlei UVP Verfahren. Von eventuellen Anrainerprotesten ist nicht auszugehen, da solche in unmittelbarer Nähe nicht vorhanden sind. Ebenso ist in St. Veit an der Glan die politische Einigkeit über die Parteigrenzen hinweg gegeben. Auch ist es uns möglich, unseren finanziellen Beitrag fristgerecht und gesichert zu leisten“, so die unterzeichnenden Gemeinderäte.