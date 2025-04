Diese Eigenschaften zeichnen die Jungbullen aus

Mittwoch um 14:30 Uhr hob der Flieger vom Salzburger Flughafen in Richtung Genf ab. Die Jungbullen absolvieren im danebenliegenden Nyon am Freitag gegen Trabzonspor das Halbfinale der Youth League. Die Chance, gegen die Türken nach 2017 und 2022 erneut ins Finale einzuziehen, scheint groß. Salzburg ist in dieser Saison nach neun Spielen noch ungeschlagen – sieben Siege, zwei Unentschieden. Das ist Trabzonspor zwar auch, aber da es über den Meisterweg und nicht über die Ligaphase in die K. o. – Runde aufgestiegen ist, hat es auch zwei Partien weniger als die Jungbullen in den Knochen.