Ofner feiert in Madrid Auftaktsieg gegen Gaston!

Der Steirer, der dank eines „Protected Rankings“ im Hauptbewerb spielt, setzte sich am Mittwoch gegen den Qualifikanten Hugo Gaston aus Frankreich in 1:20 Stunden mit 6:4, 6:3 durch. In der zweiten Runde wartet auf den 28-Jährigen ein Duell mit Brandon Nakashima. Der US-Amerikaner ist in der spanischen Hauptstadt Nummer 31 der Setzliste.