Ein Duell zwischen Konsens und Härte

Streitbarer Ortschef hat sich in der Politik nicht nur Freunde gemacht

Hinter vorgehaltener Hand war immer wieder zu hören, dass es sogar in der Bezirkspartei an 100-prozentiger Rückendeckung für den aufmüpfigen Bürgermeister aus Ollersdorf fehle. Für seine Bewerbung als Landesobmann soll das allerdings keine große Rolle spielen, denn die Stimmen aus dem Landessüden dürften Strobl schon allein wegen der ausgespielten „Südkarte“ mit einer Ausnahme ziemlich sicher sein. Demokratiepolitisch sieht man die Kandidatur von Strobl in seiner Heimat positiv, irritiert zeigt man sich innerparteilich allerdings davon, dass er seine Kandidatur zu einem so späten Zeitpunkt bekannt gab. Aus Parteikreisen war auch zu vernehmen, dass Strobl, der als streitbarer Politiker und echter Hardliner gilt, für einen Kurs steht, der zuletzt eindeutig abgewählt worden sei.