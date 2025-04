Camping in Österreich wurde ein wenig teurer

Preise je nach Bundesland sehr unterschiedlich

Der Vergleichspreis umfasst die Kosten für zwei Personen inklusive Stellplatz, Caravan, Strom und Ortstaxe und basiert auf den Preisangaben von rund 20.000 Campingplätzen. Im österreichweiten Vergleich ist die Preisspanne hoch. Am teuersten ist es in Vorarlberg (43,80 Euro) und in Tirol (42,16) Euro sowie in Kärnten (40,72 Euro). Weit günstiger nächtigt es sich in Niederösterreich mit 32,87 Euro und in Wien mit 31,87 Euro. Wobei die Preise in der Bundeshauptstadt im Jahresvergleich um 20 Prozent zugelegt haben, so das Buchungsportal.