USA verzichten künftig auf künstliche Farbstoffe

Donald Trumps Regierung will künstliche Farbstoffe aus Lebensmitteln und Medikamenten verbannen. Amerikanische Kinder hätten in den vergangenen 50 Jahren „zunehmend in einer giftigen Suppe aus synthetischen Chemikalien gelebt“, so der Chef der Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde FDA, Marty Makary.