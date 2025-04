Erstmals seit 2020 wieder über 1000 Räder geklaut

Innerhalb Vorarlbergs gab es im Vorjahr im Bezirk Bregenz mit 404 die höchste Anzahl an Raddiebstählen, gefolgt vom Bezirk Dornbirn mit 358 und dem Bezirk Feldkirch mit 180, berichtet der Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Am wenigsten Schaden richteten die Langfinger im Bezirk Bludenz mit 53 Diebstählen an. Während in den beiden nördlichen Bezirken mehr Fahrräder gestohlen wurden, wurde in den südlichen Bezirken ein Rückgang verzeichnet.