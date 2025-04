2024 wurden fast 19.500 Fahrräder gestohlen

In absoluten Zahlen gab es die meisten Fälle in Wien mit 7009. Im Verhältnis zur Bevölkerungszahl weise die Bundeshauptstadt aber mit 35 Fahrraddiebstählen pro 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern den drittniedrigsten Wert auf, berichtete die Mobilitätsorganisation VCÖ am Mittwoch.