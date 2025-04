Drei Fahrraddiebe aus Bulgarien ausgeforscht

Räder wurden sichergestellt

Es handelt sich um zwei Männer (34 und 57 Jahre alt) und einer Frau (57). Bei der Befragung gaben die Bulgaren an, die Fahrräder in einem Lieferwagen gelagert zu haben. Die Beamten stellten die Räder sicher und händigten sie an den rechtmäßigen Besitzer aus. Hinweise auf weitere Diebstähle, die den Verdächtigen zuzuschreiben sind, gibt es bisher nicht. Die drei werden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.