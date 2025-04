Europäische Royals beim Begräbnis von Franziskus

Der Tod von Papst Franziskus am Ostermontag hat weltweite Trauer ausgelöst. Besonders in Europas Königshäusern, die oft tief im Glauben verankert sind, ist die Anteilnahme groß – viele Monarchen haben ihre Teilnahme an den Begräbnisfeierlichkeiten am kommenden Samstag in Rom angekündigt.