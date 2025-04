Land will Innovationskraft bei Bauern fördern

Unkompliziertes Prozedere

Es ist nicht das erste Jahr, in dem diese Förderung ausgeschüttet wird. Bereits seit 2020 läuft das Programm „Landwirt.schafft.Neues“. Insgesamt wurden bereits 24 Projekte umgesetzt, darunter fällt zum Beispiel die Pflanzung von 160 Walnussbäumen. Auch die Verarbeitung von Kalbfleisch zu Gerichten im Glas (Fair kocht) erhielt eine Förderung. Projektleiter Martin Klabacher betonte am Dienstag die Unkompliziertheit der Antragstellung. Essenziell ist jedenfalls, dass die Ideen langfristig gedacht sind, also nicht nach einer Saison verpuffen und eine gewisse Wirtschaftlichkeit aufweisen. Zudem sollten Antragsteller darauf achten, dass ihr Projekt eine besondere Qualität aufweist, etwa ein sozialer Aspekt, ein Bildungsthema oder eine besondere ernährungstechnische Umsetzung. Infos zu „Landwirt.schafft.Neues“ sind auf der Website des Landes zu finden.