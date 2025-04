Überlebenschancen bei Herzstillstand steigen stark

„Einen besonders wertvollen Anteil an diesem Erfolg haben die Ersthelfer. In 34 Prozent der Fälle haben sie sofort mit der lebensrettenden Herz-Druck-Massage begonnen und so die Rettungskette ohne Verzögerung in Gang gesetzt“, erklärte Studienleiter Schnaubelt. Ein weiterer wichtiger Puzzlestein sei der frühe Einsatz von Laien-Defibrillatoren. Diese sind an vielen Plätzen in der Stadt frei zugänglich verfügbar.