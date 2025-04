Hier bekommen Sie Überblick über Pflegeberufe

Doch bei der Wirtschaftskammer stehen nicht nur die Interessen der Betriebe im Vordergrund, sondern auch die Ausbildung des Pflegepersonals, welche bei den „Tagen der Pflege- und Gesundheitsberufe“ vorgestellt werden. „Vor Ort geben wir interessierten Personen fundierte Einblicke in die Berufsbilder der Pflege, während Angehörige sich über Möglichkeiten der Unterbringung und Betreuung informieren können“, erklärt Christian Polessnig, Berufsgruppensprecher der Alten- und Pflegeheime der Fachgruppe Gesundheitsbetriebe bei der Wirtschaftskammer Kärnten. Dabei stehen die Fachkräfte für Gespräche zur Verfügung und erläutern den Alltag in den Einrichtungen. Besuchen Sie die „Tage der Pflege- und Gesundheitsberufe“ am 12. und 13. Mai am Messegelände Klagenfurt!