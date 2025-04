„Zeigte uns die Kirche, die sich Armen zuwendet“

Lackner ließ ausrichten: „Mitten hinein in die Osterfreude, in die Freude über die Auferstehung des Herrn und die Erlösung, die sein Kreuz bringt, erreicht uns die traurige Nachricht, dass unser Heiliger Vater Papst Franziskus heute Morgen verstorben ist.“ Lackner erinnerte sich an den gestrigen Ostersonntag, als Franziskus noch seinen österlichen Segen vor Tausenden Christen am Petersplatz in Rom sprach: „Kaum noch fähig zur Bewegung und doch bewegend. Dies war kein Minimum an Geste und Segen, es war angesichts seines so nahen Todes vielmehr größte Leistung.“