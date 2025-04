„Wir wissen intern, wie meine Vertragslage ist“

Auch der Auftakt ins Rennwochenende in Saudi-Arabien ist für Doohan nicht optimal verlaufen. Er wird vom 17. Platz ins Rennen starten und leistete sich im Qualifying am Samstag gleich einen Doppelfehler. Die Spekulationen darüber, wie lange er noch im Alpine-Cockpit sitzen darf, erhalten so auch neue Nahrung.