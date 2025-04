Großeinsatz im Salzkammergut nach Fahrrad-Absturz

Viele Fahrradstürze am Sonnen-Samstag

Schon zuvor gab es am sonnigen Karsamstag, den viele Landsleute und auch Urlauber für Ausflüge nutzten, zahlreiche Fahrradstürze in der Region: In Gmunden wurde ein 29-Jähriger schwer verletzt, in Bad Goisern eine 42-Jährige und in Vöcklabruck musste nach dem Zusammenprall mit einem Pkw ein 67-Jähriger ebenfalls vom Rot-Kreuz-Notarzt versorgt werden.