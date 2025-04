Wer für Erweiterung der Linzer Brücke zahlen soll

„Wer das nicht kapiert, soll mit den Öffentlichen fahren“

Gedanken über das gescheiterte Projekt machen sich auch die „Krone“-Leser: In den Internetforen und auf den Leserbriefseiten gibt es wenig Verständnis für die misslungene Aktion. So schreibt etwa ein Leser: „Ich weiß, was den Radlern fehlt. Eine klare Regelung. Oberwasserseitig Richtung Linz und unterwasserseitig in Richtung Urfahr. Und wer das nicht kapiert, soll mit den Öffentlichen fahren.“