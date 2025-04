Linzer Kult-Anlage feiert überraschendes Comeback

Bereits in den 70er-Jahren wurde hier nicht nur eingelocht, sondern auch angebandelt, gelacht und entspannt – seit über fünf Jahrzehnten ist die Minigolfanlage am Freinberg ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt. Eigentlich hätte der Platz heuer geschlossen werden sollen, da das Gelände künftig für den Wohnbau genutzt werden soll. Doch der Abschied verzögert sich: „Es gibt ein Dacapo, die historische Anlage hängt noch eine Saison bis Ende September an“, sagt Jasmine Inal vom neuen Pächterteam, welches die Bahnen mit viel Liebe, Herz und Engagement auf Vordermann gebracht hat. „Wir laden alle Linzer ein, uns zu besuchen und eine unbeschwerte Zeit hoch über Linz zu erleben“, so Inal.