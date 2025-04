Pendlerstrecke monatelang wegen Sanierung gesperrt

Eine wichtige Verbindungsstraße nach Linz, die Pachmayrstraße, ist seit vielen Jahren in einem schlechten Zustand. Auf Anfragen wurden immer nur provisorische Reparaturen durchgeführt, die zu einem regelrechten Fleckerlteppich geführt haben. Doch damit ist nun Schluss: Am 28. April fällt plangemäß der Startschuss für das Straßenstück, das täglich rund 2000 Pkw stadtein- wie auswärts befahren und das Urfahr mit der Gemeinde Lichtenberg verbindet. „Es wird, so wie bei allen Bauvorhaben, eine gewisse Zeit dauern, bis sich die Autolenker an die Umstellung gewöhnen, etwa indem sie früher oder später fahren, beziehungsweise die bestehenden Alternativen der sanften Mobilität nützen“, so VP-Stadtvize Martin Hajart, der betont: „Wir sanieren und optimieren die Strecke nicht, um noch mehr Verkehr anzuziehen. Priorität eins hat zudem die Schulwegsicherheit.“